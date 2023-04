Napoli solo pareggio col Verona: ma arriva una bellissima notizia per Spalletti (Di sabato 15 aprile 2023) Il Napoli pareggia con il Verona allo stadio Maradona, un impianto che ritrova i tifosi in festa che hanno sostenuto la squadra. Il Napoli non riesce a rispondere al Milan e pareggia anche la sua partita. Spalletti fa turnover con il Verona, ma nel secondo tempo rispolvera Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka e Zielinski che cambiano la partita. Ma il possesso di palla del 79% non serve alla squadra partenopea per trovare la vittoria. L’emozione del gol si spegne sulla traversa di Osimhen. Eppure arriva un’ottima notizia per Spalletti: il Maradona è ritornato a cantare e festeggiare. Un’atmosfera bellissima quella che c’era nello stadio del Napoli. Prima della partita anche De Laurentiis ha postato una foto con una ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 aprile 2023) Ilpareggia con ilallo stadio Maradona, un impianto che ritrova i tifosi in festa che hanno sostenuto la squadra. Ilnon riesce a rispondere al Milan e pareggia anche la sua partita.fa turnover con il, ma nel secondo tempo rispolvera Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka e Zielinski che cambiano la partita. Ma il possesso di palla del 79% non serve alla squadra partenopea per trovare la vittoria. L’emozione del gol si spegne sulla traversa di Osimhen. Eppureun’ottimaper: il Maradona è ritornato a cantare e festeggiare. Un’atmosferaquella che c’era nello stadio del. Prima della partita anche De Laurentiis ha postato una foto con una ...

