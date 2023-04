Napoli | pace fatta tra De Laurentiis e i tifosi | la FOTO lo conferma

(Di sabato 15 aprile 2023)tra Aurelio Dee idel: il messaggio del presidente azzurro sui social ne è laAurelio De, presidente del, ha finalmente fattocon la parte della tifoseria che lo aveva contestato per il prezzo dei biglietti.siamo noi. Presidente euniti per vincere! #ADL pic.twitter.com/FNlZTGffWp— AurelioDe(@ADe) April 15, 2023 Prima del match con il Verona c’è stato un incontro con alcuni esponenti dei gruppi organizzati delle curve e, al termine del summit, lache chiarisce la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roberto_Fico : Oggi a Napoli per ricordare #MarioPaciolla, costruttore di pace. Il suo liceo, la sua città, la sua comunità chiedo… - ADeLaurentiis : Buona Pasqua a tutta la nostra famiglia azzurra, allo staff tecnico, alla squadra, ai dirigenti, ai dipendenti, ai… - TheFra23 : - Yuro_23 : RT @sportface2016: #Napoli, pace fatta tra #DeLaurentiis e tifosi: incontro prima della partita contro il #Verona - Agenzia_Italia : Pace tra i tifosi del #Napoli e #DeLaurentiis. E il risultato si vede sugli spalti durante #NapoliVerona: niente co… -

siamo noi . Presidente e tifosi uniti per vincere", si legge nella didascalia. Il primo riscontro del nuovo clima di apparente concordia si è avuto poco dopo, prima del fischio di inizio di ...I tifosi dele il presidente Aurelio De Laurentiis hanno finalmente fatto. Nel pomeriggio della giornata odierna di sabato 15 aprile, il numero uno della società ha ricevuto i rappresentanti del tifo ...Aurelio De Laurentiis, presidente del, su Twitter pubblica la foto che sancisce latra il club e il 'cuore' del tifo partenopeo . Nelle ultime settimane, il clima allo stadio Maradona è ...

Ucraina:da raduno nazionale clown a Napoli appello alla pace Agenzia ANSA

Dopo la notizia della scorta per le minacce, De Laurentiis posta una foto sui social: «Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere». La linea del dialogo suggerita dal prefetto e dal minis ...Dopo le tensioni delle ultime settimane in casa Napoli, tra i tifosi e il presidente Aurelio De Laurentiis e la chiamata a raccolta del tecnico Luciano Spalletti per la gara di ritorno dei quarti di f ...