Napoli, nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.8 all'alba (Di sabato 15 aprile 2023) all'alba, a Napoli, c'è stata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.8. Si è verificata nei pressi dei Campi Flegrei nuovamente uno spostamento delle faglie. all'alba, la popolazione di Napoli e dintorni si è svegliata con un grande boato. Infatti, poco prima delle otto del mattino (alle 7.54), nella zona dei Campi Flegrei, area Occidentale, caratterizzata dalla presenza di caldere vulcaniche, bradisismo e intensa attività sismica in particolare nella zona della Solfatara, la terra ha tremato. Solo nel mese di Marzo, si sono registrate più di seicento scosse. Anche questa volta, il terremoto a Napoli ha raggiunto una consistenza abbastanza massiccia. La magnitudo è stata ...

