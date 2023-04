Napoli-Milan | Marciniak sarà l’arbitro della partita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PBPcalcio : Di rado ho visto narrazione post partita tanto surreale come quella di Milan Napoli. Gravi torti arbitrali contro i… - gippu1 : Ranking UEFA delle tre italiane superstiti in #ChampionsLeague a inizio stagione: Inter (23°) Napoli (25°) Milan (… - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - gigifranchi23 : @bergomifabio Se finisce così, il Napoli ha pareggiato, il Milan pure, la Lazio vola e noi siamo a 11 sconfitte? - Spazio_Napoli : Napoli-Milan, decisione definitiva della UEFA: scelto l’arbitro della sfida -

Ilad esempio, con cui l'entourage di Icardi ha ottimi rapporti, ma i rossoneri al momento ha ... Difficile pensare a una riapertura del canale con il, che anche in caso di addio di ...... ma ci aspettiamo di avere le soluzioni per creare difficoltà al. Quest'anno abbiamo pagato ... La storia delè gloriosa, ma il nostro è un percorso diverso in un momento diverso. Superare ...Arbitro Marciniak per"Sulla partita di San Siro, eccetto i milanisti, siamo stati tutti d'accordo su quello che è accaduto. Purtroppo non potremo avere a disposizione due calciatori ...

UFFICIALE - La UEFA va sul sicuro per Napoli-Milan: arbitrerà il polacco Marciniak Tutto Napoli

Umberto Chiariello, giornalista, ha commentato il pari del Napoli con l'Hellas Verona nel suo editoriale per Campania Sport", trasmissione in onda su Canale 21: “Tutto normale madama la marchesa, due ...Napoli-Hellas Verona, il racconto del secondo tempo. La prima conclusione in porta nel secondo tempo è di Di Lorenzo che al 55' di testa anticipa la difesa veronese ma la palla termina di poco a lato.