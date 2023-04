Napoli-Milan | dopo le polemiche arriva la decisione dell’Uefa | è ufficiale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PBPcalcio : Di rado ho visto narrazione post partita tanto surreale come quella di Milan Napoli. Gravi torti arbitrali contro i… - gippu1 : Ranking UEFA delle tre italiane superstiti in #ChampionsLeague a inizio stagione: Inter (23°) Napoli (25°) Milan (… - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - JMC1899 : RT @DrTuitter: ?? #NapoliMilan al #Maradona finisce 3 a 0 per il #Napoli. La sentenza è arrivata. Amici del #Milan, cominciamo a mettere i s… - Spazio_Napoli : Con la testa altrove. Sarebbe stato strano quasi il contrario. I punti sulla seconda, che si contino sulla Lazio… -

Turnover massiccio per far riposare i big in vista di martedì sera contro il, ma il problema attuale delè l'attacco spuntato: col Verona finisce 0 - 0. Una gara dall'enorme possesso palla azzurro (quasi l'80%), ma senza fare un solo tiro in porta. Al 73' ...Ilnon va oltre lo 0 - 0 in casa contro il Verona. Con la testa inevitabilmente al ritorno di Champions contro il, non basta nemmeno il ritorno di Osimhen che è entrato al 72' e ha spaccato ...In questo sabato di campionato la sfida delle 15 al Dall'Ara tra Bologna esi è conclusa 1 - 1.- Verona, match delle 18, è finita 0 - 0. Alle 20.45 l'Inter ospita il Monza ( TUTTI GLI ...

"Come lo vedi il ritorno di Napoli-Milan" La risposta di Sarri a DAZN CalcioNapoli24

Meret 6 - Una parata ad inizio gara, poi vive un pomeriggio di grande tranquillità e si limita ad un giro-palla senza pressione. Di Lorenzo 6,5 - Spalletti non rinuncia mai al capitano che in effetti ...Un pari bruttino, un pari che somiglia ad una sconfitta condita dall’ennesimo arbitraggio vergognoso. Il primo tempo è noioso. Spalletti fa un turnover moderato ma chi gioca dal primo minuto non riesc ...