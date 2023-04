Napoli - Milan | conti in sospeso | Spalletti - Maldini | i duelli in fascia e a centrocampo sfida senza limiti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avv… - PBPcalcio : Di rado ho visto narrazione post partita tanto surreale come quella di Milan Napoli. Gravi torti arbitrali contro i… - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - 6hri9tian : Comunque la stampa estera concorda sulla sospensione di Kovacs dopo Milan-Napoli, non tanto per la gestione dei car… - fabrozioo : RT @theMilanZone_: ??Cassano sicuro: 'Passa il Napoli, con Osimhen a San Siro non serviva neanche il ritorno' #Milan -

Chi si aspettava la pace a San Siro è rimasto deluso: Maldini - Spalletti, duello nel duello che fluttua tra scrivania, panchina, spogliatoi e telecamere di questoche non finisce mai, è iniziato nella pancia del Maradona e non si è ancora chiuso. Il romanzo, semmai, si è arricchito di una nuova puntata. 'Non vorrei più parlare di questa storia. ...Inter e. Come faranno a dormire prima di martedi' e mercoledi' prossimi, quando cioè si troveranno a giocare il ritorno contro Benfica eUna semifinale europea di Champions League non è ......00SRF Reggiana U19 - Padova U19 15:00SRF Ternana U19 - Lazio U19 15:00SRF Venezia U19 - AlbinoLeffe U19 15:00SRF Viterbese U19 - Pisa U19 15:00SRF ITALIA SERIE A Bologna -15:00- Verona ...

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...La Gazzetta dello Sport – Pioli, in testa solo il Napoli: turnover mai visto col Bologna. Stefano Pioli non molla il colpo. L’allenatore del Milan vuole provare il tutto per tutto in Champions League ...