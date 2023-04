Napoli-Milan: arbitra Marciniak in Champions League (Di sabato 15 aprile 2023) Sarà Szymon Marciniak ad arbitrare il match di Champions League di martedì allo stadio Diego Armando Maradona. Arbitro Napoli-Milan in Champions League. Dopo le polemiche avute con la il romeno Kovacs arriva la designazione per la sfida di ritorno tra partenopei e rossoneri. Szymon Marciniak ad arbitrare Napoli-Milan, match di Champions League che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona il 18 aprile 2023, alle ore 21.00. Una designazione importante anche perché Istavn Kovacs ha penalizzato il Napoli nel match di andata, tanto che la Uefa è intervenuta bloccando il direttore di gara fino a fine stagione. I precedenti di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 aprile 2023) Sarà Szymonadre il match didi martedì allo stadio Diego Armando Maradona. Arbitroin. Dopo le polemiche avute con la il romeno Kovacs arriva la designazione per la sfida di ritorno tra partenopei e rossoneri. Szymonadre, match diche si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona il 18 aprile 2023, alle ore 21.00. Una designazione importante anche perché Istavn Kovacs ha penalizzato ilnel match di andata, tanto che la Uefa è intervenuta bloccando il direttore di gara fino a fine stagione. I precedenti di ...

