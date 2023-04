Napoli in calo, ma attenzione Milan: torna Osimhen... (Di sabato 15 aprile 2023) Ancor prima di addentrarsi nella 30° turno di campionato, ci sembra giusto sottolineare il buon comportamento delle nostre squadre in Europa. Il Milan continua nella sua serie positiva battendo il Napoli, oltre che in campionato, anche in Champions. L'Inter andata a Lisbona con il batticuore ad incontrare la prima della classe della Primeira Liga, il Benfica, ritorna a Milano con l'euforia di chi sa di aver compiuto una impresa battendo meritatamente i portoghesi. Noi felici di aver indirizzato i nostri lettori con i pronostici . Avevamo infatti osservato il Benfica contro il Porto, la prima contro la seconda e la vittoria del Porto aveva mostrato un Benfica in declino rispetto alle precedenti giornate. Inzaghi è stato bravo a capirne i difetti utilizzando bene i suoi. Con i lusitani è stata quindi una vittoria che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Ancor prima di addentrarsi nella 30° turno di campionato, ci sembra giusto sottolineare il buon comportamento delle nostre squadre in Europa. Ilcontinua nella sua serie positiva battendo il, oltre che in campionato, anche in Champions. L'Inter andata a Lisbona con il batticuore ad incontrare la prima della classe della Primeira Liga, il Benfica, rio con l'euforia di chi sa di aver compiuto una impresa battendo meritatamente i portoghesi. Noi felici di aver indirizzato i nostri lettori con i pronostici . Avevamo infatti osservato il Benfica contro il Porto, la prima contro la seconda e la vittoria del Porto aveva mostrato un Benfica in declino rispetto alle precedenti giornate. Inzaghi è stato bravo a capirne i difetti utilizzando bene i suoi. Con i lusitani è stata quindi una vittoria che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiCampania : Gli anticorpi monoclonali contro l'infarto - Mille cardiologi a #Napoli per confrontarsi sulle terapie innovative.… - Antonio93662496 : @Gianni78605577 @CN24_tv Tenere quei ritmi era surclassare tutti i record, è normale un po' di calo ma niente togli… - ilmionapoli : Marangon: “Un calo di Mario Rui? No. Dire il contrario è generare polemiche gratuite” - TgrRaiCampania : Grandine e freddo. E domani scatta l'allerta meteo in #Campania - Avviso di criticità gialla dalle 6 di sabato e fi… - ilgiornalelocal : #Maltempo: #Vesuvio innevato e temperature in calo, grandinata a #Napoli -