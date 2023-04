(Di sabato 15 aprile 2023) Buone notizie in casa: dopo aver saltato le ultime partite, Victortra i. L'attaccante nigeriano sarà dunque disponibile per la sfida di campionato contro l'Hellas ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Napoli, i convocati di Spalletti per il Verona: torna #Osimhen: Buone notizie per gli azzurri che ritrovano l'atta… - CalcioNapoli24 : - NapoliCM : ???? CONVOCATI Napoli-Verona Riecco Osimhen! Ma c'è un'assenza a centrocampo ? ??? - CalcioPillole : #Napoli, i convocati di #Spalletti per il #Verona: c'è #Osimhen. -

Buone notizie in casa: dopo aver saltato le ultime partite, Victor Osimhen torna tra i. L'attaccante nigeriano sarà dunque disponibile per la sfida di campionato contro l'Hellas Verona, valida per la ...1 Sono 23 idi Luciano Spalletti in vista della sfida che questa sera vedrà ilaffrontare al Maradona il Verona. C'è il ritorno ufficiale in lista di Victor Osimhen , recuperato anche in vista ...per il prossimo match di Serie A contro il Verona: la decisione di Luciano Spalletti su Osimhen Ilha diramato la lista deiper il match contro il Verona. Presente ...

UFFICIALE - Convocati Napoli-Verona, c'è Osimhen! Out Gaetano CalcioNapoli24

Ad annunciarlo il tecnico Luciano Spalletti in conferenza stampa. L'attaccante nigeriano sarà in panchina: obiettivo il recupero per la sfida con il Milan di martedì. Victor Osimhen torna nella lista ...Buone notizie in casa Napoli: dopo aver saltato le ultime partite, Victor Osimhen torna tra i convocati. L'attaccante nigeriano sarà dunque disponibile per la sfida di campionato contro l'Hellas Veron ...