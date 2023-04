Napoli-Hellas Verona | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 15 aprile 2023) Prosegue la trentesima giornata diA, che nella giornata di ieri ha visto trionfare Cremonese e Lazio, rispettivamente contro Empoli e Spezia. Tra gli incontri in programma oggi, fari puntati su, in scena alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Una sfida dai punti pesanti in palio, con le due squadre che lottano ai poli opposti della classifica. I padroni di casa, infatti, occupano la prima posizione con 71 punti e sono lanciati verso uno scudetto che appare ormai sempre più vicino. Gli uomini di Spalletti tenteranno quindi di accaparrarsi i tre punti per rispedire la Lazio a -16 e mettere un altro mattone verso il titolo di campioni d’Italia. Gli ospiti, invece, sono terzultimi con 22 punti e devono necessariamente centrare un risultato positivo per avvicinarsi alla salvezza, ...

Spazio_Napoli : Napoli-Hellas Verona, ampio turnover per Spalletti? Possibile novità in attacco - NapoliCM : ???? CONVOCATI Napoli-Verona Riecco Osimhen! Ma c'è un'assenza a centrocampo ? ??? - TuttoHellasVer1 : Bocche cucite nel Verona: Zaffaroni si affida alla cabala contro il Napoli - Tutto_CalcioNew : #Napoli, i convocati di Spalletti per la sfida con il Verona. La scelta su #Osimhen #tuttocalcionews #calcio

Buone notizie in casa: dopo aver saltato le ultime partite, Victor Osimhen torna tra i convocati. L'attaccante nigeriano sarà dunque disponibile per la sfida di campionato contro l'Verona, valida per la ...

