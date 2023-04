Napoli-Hellas Verona, Olivera: “Oggi pensiamo a vincere, poi alla Champions League” (Di sabato 15 aprile 2023) La Serie A è tornata protagonista con gli anticipi della 30ª giornata che hanno visto le vittorie di Cremonese e Lazio su Empoli e Spezia. Alle 18.00, invece, sarà il turno del Napoli capolista che si troverà di fronte un Hellas Verona voglioso di punti e che darà sicuramente filo da torcere alla squadra di Luciano Spalletti. I partenopei, dal canto loro, vogliono aggiungere un altro tassello fondamentale per chiudere anzi tempo la pratica relativa allo Scudetto e concentrarsi sulle coppe. Il Napoli di Luciano Spalletti proviene dalla cocente sconfitta dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan per 1-0. Il folto turnover del tecnico ex Inter non dovrebbe essere un problema per la sua squadra in quanto i suoi ragazzi sono ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 15 aprile 2023) La Serie A è tornata protagonista con gli anticipi della 30ª giornata che hanno visto le vittorie di Cremonese e Lazio su Empoli e Spezia. Alle 18.00, invece, sarà il turno delcapolista che si troverà di fronte unvoglioso di punti e che darà sicuramente filo da torceresquadra di Luciano Spalletti. I partenopei, dal canto loro, vogliono aggiungere un altro tassello fondamentale per chiudere anzi tempo la pratica relativa allo Scudetto e concentrarsi sulle coppe. Ildi Luciano Spalletti proviene dcocente sconfitta dell’andata dei quarti di finale dicontro il Milan per 1-0. Il folto turnover del tecnico ex Inter non dovrebbe essere un problema per la sua squadra in quanto i suoi ragazzi sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : Napoli, Giuntoli: “In un momento così bisognare stare tutti uniti” - TonyPex : RT @DAZN_IT: 'In un momento così, dobbiamo stare uniti: ogni componente deve fare la sua parte' Il ds del #Napoli Cristiano Giuntoli serra… - DAZN_IT : 'In un momento così, dobbiamo stare uniti: ogni componente deve fare la sua parte' Il ds del #Napoli Cristiano Giu… - AndrewBusta11 : Napoli vs Hellas Verona now! FORZA NAPOLI SEMPRE!! - TuttoHellasVer1 : Napoli-Verona, Olivera: 'Testa ad oggi poi penseremo al Milan martedì' -