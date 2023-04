Napoli-Hellas Verona 0-0 | fine primo tempo | segui la Serie A in diretta LIVE

(Di sabato 15 aprile 2023) Per Il 30° turno diA, il Maradona divedrà affrontarsi ildi Spalletti e ildi Zaffaroni. Calcio d’inizio alle 18 italiane, con la direzione della gara tra partenopei e veronesi affidata La Penna. Spalletti dovrà gestire le energie, del resto, in vista dell’impegno col Milan in Champions League, nel ritorno dei quarti di finale. Per saperne di più,con noi ladel match. L'articolo proviene da Footballnews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JudithR03110977 : ??Live Stream Manchester City vs Leicester City ?? - JudithR03110977 : ??Live Stream Manchester City vs Leicester City ?? - HellasLive : Fine primo tempo, #NapoliVerona 0-0 - calciomercatoit : 45' PRIMO TEMPO terminato: 0-0 tra Napoli ed Hellas Verona. Match senza particolari squilli ?? #NapoliVerona 0-0 LIVE - NapoliCM : ???? Moviola Napoli Verona: fuorigioco Olivera su autogol Faraoni | FOTO ??? -

... Cristiano Giuntoli Il direttore sportivo del, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della sfidaTurnover Milan "È ovvi o, abbiamo ...... per la sfida contro l'Verona allo Stadio Diego Armando Maradona , tornano megafoni, tamburi e striscioni. Tutti uniti per sostenere iled accompagnarlo verso il sogno tricolore. Non ...... sottolineando la delicatezza di un match che arriva a tre giorni dal ritorno di Champions con i rossoneri , in programma martedì a. In previsione della sfida con il Milan, contro l'...

Napoli-Verona, le probabili formazioni Sky Sport

Napoli e Hellas Verona si affrontano al Diego Armando Maradona con obbiettivi opposti. Gli azzurri non vogliono rinunciare alla vittoria, ma devono pensare soprattutto al ritorno di Champions contro i ...Il Napoli di Spalletti sfida l'Hellas Verona sabato 15 aprile allo stadio Maradona. Il match sarà trasmesso alle ore 18.00 su DAZN ...