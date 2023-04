Napoli, Dossena: «Col Milan per la storia, fossi in Spalletti…» (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Andrea Dossena, ex giocatore del Napoli, sui prossimi impegni della squadra azzurra. Tutti i dettagli Andrea Dossena ha parlato della stagione del Napoli a Radio Crc. PAROLE – «Con Osimhen il Napoli ha un’arma molto più potente rispetto alla gara di San Siro. Nelle gare da dentro o fuori c’è una pressione totalmente diversa da quelle di campionato. Quando si giocano queste gare ti giochi un pezzo di storia. Nel secondo tempo non mi è piaciuta la gestione nella criticità della partita anche perché ci sta che il Milan in casa sua vada in vantaggio, ma il Napoli non doveva perdere la bussola. Quell’ammonizione di Anguissa e quel fallo di nervosismo di Lozano hanno dimostrato che il Napoli ha un po’ perso la bussola, ma ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Andrea, ex giocatore del, sui prossimi impegni della squadra azzurra. Tutti i dettagli Andreaha parlato della stagione dela Radio Crc. PAROLE – «Con Osimhen ilha un’arma molto più potente rispetto alla gara di San Siro. Nelle gare da dentro o fuori c’è una pressione totalmente diversa da quelle di campionato. Quando si giocano queste gare ti giochi un pezzo di. Nel secondo tempo non mi è piaciuta la gestione nella criticità della partita anche perché ci sta che ilin casa sua vada in vantaggio, ma ilnon doveva perdere la bussola. Quell’ammonizione di Anguissa e quel fallo di nervosismo di Lozano hanno dimostrato che ilha un po’ perso la bussola, ma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Dossena consiglia Spalletti: 'Non dico di schierare la Primavera, ma ne cambierei 11 col Verona' #Napoli… - ilmionapoli : Dossena: “Farei giocare 11 giocatori diversi in campionato contro il Verona” - Milannews24_com : Dossena: «Fossi nel Napoli non calcolerei la gara di campionato» - sportli26181512 : Dossena: 'Se fossi il Napoli farei riposare i titolari a Verona in vista del ritorno con il Milan': A Radio Crc nel… - sscalcionapoli1 : Dossena: “Con il rientro di Osimhen il Napoli avrà un’arma in più” -