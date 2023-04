Napoli, De Laurentiis sorridente coi tifosi: la foto diventa virale (Di sabato 15 aprile 2023) Tregua tra i gruppi organizzati e il Napoli sancita da uno scatto social che ha fatto in pochi minuti il giro del web. "Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!" si legge nel tweet ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 aprile 2023) Tregua tra i gruppi organizzati e ilsancita da uno scatto social che ha fatto in pochi minuti il giro del web. "siamo noi. Presidente euniti per vincere!" si legge nel tweet ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Furia #DeLaurentiis con #Ceferin. La #Uefa boccia Kovacs, l'arbitro di #Milan-#Napoli: non arbitrerà più in stagion… - mirkocalemme : De Laurentiis e ultras insieme in uno straordinario lieto fine. Come faccio a non amare questa città? #Napoli - DiegoDeLucaTwit : #Spalletti dica ai ragazzi di guardare queste immagini a loop mattina, pomeriggio, sera, notte. Lo facciano anche… - sportli26181512 : Napoli, incontro De Laurentiis-tifosi: 'Uniti per vincere': 'Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincer… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Aurelio De Laurentiis posa con gli ultras dopo la decisione sulla scorta: “Napoli siamo noi” -