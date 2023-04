Napoli, De Laurentiis: foto con gli ultras, pace fatta. Il Maradona torna infuocato (Di sabato 15 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis incontra i responsabile degli ultras del Napoli, scatta la pace tra società e tifosi azzurri. “Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!” questo il testo che Aurelio De Laurentiis ha pubblicato sui social, accompagnando la foto in cui il presidente del Napoli posa con i responsabili del tifo organizzato. Un passo importante verso un finale di stagione importante. Lo sciopero del tifo, l’astio e gli scontri tra società e tifosi ora possono essere appianati. La foto tra De Laurentiis e gli ultra sancisce la pace e per il Napoli non poteva esserci notizia migliore. Anche perché già martedì ci sarà bisogno di tutto il sostegno dei tifosi partenopei per ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 aprile 2023) Aurelio Deincontra i responsabile deglidel, scatta latra società e tifosi azzurri. “siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!” questo il testo che Aurelio Deha pubblicato sui social, accompagnando lain cui il presidente delposa con i responsabili del tifo organizzato. Un passo importante verso un finale di stagione importante. Lo sciopero del tifo, l’astio e gli scontri tra società e tifosi ora possono essere appianati. Latra Dee gli ultra sancisce lae per ilnon poteva esserci notizia migliore. Anche perché già martedì ci sarà bisogno di tutto il sostegno dei tifosi partenopei per ...

