Napoli, c’è l’Hellas prima del Milan. Osimhen convocato, Kvara riposa (Di sabato 15 aprile 2023) Ci sono dolori sportivi che con gli anni assumono un significato del tutto diverso. Senza quel gol di Faraoni che estromise il Napoli dalla Champions nel 2021, De Laurentiis forse non si sarebbe rivolto a Luciano Spalletti e non avrebbe, almeno nell’immediato, aperto il ciclo Scudetto. Oggi il Verona torna al ‘Maradona’ con l’obiettivo dei punti salvezza. Il Napoli deve ripartire dopo la sconfitta di Milano ai quarti di Champions e allo stesso tempo deve preservare energie e forze fresche in vista della missione rimonta nel match di ritorno. Tra le due esigenze, si incastona la necessità turn over. Non una rivoluzione, ma una rotazione impostata su chi in Champions non ci sarà: Kim e Anguissa, entrambi squalificati in Europa. Si prepara Juan Jesus, che deve ritrovare campo e misure in vista dell’appuntamento contro i rossoneri. L’ex ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Ci sono dolori sportivi che con gli anni assumono un significato del tutto diverso. Senza quel gol di Faraoni che estromise ildalla Champions nel 2021, De Laurentiis forse non si sarebbe rivolto a Luciano Spalletti e non avrebbe, almeno nell’immediato, aperto il ciclo Scudetto. Oggi il Verona torna al ‘Maradona’ con l’obiettivo dei punti salvezza. Ildeve ripartire dopo la sconfitta dio ai quarti di Champions e allo stesso tempo deve preservare energie e forze fresche in vista della missione rimonta nel match di ritorno. Tra le due esigenze, si incastona la necessità turn over. Non una rivoluzione, ma una rotazione impostata su chi in Champions non ci sarà: Kim e Anguissa, entrambi squalificati in Europa. Si prepara Juan Jesus, che deve ritrovare campo e misure in vista dell’appuntamento contro i rossoneri. L’ex ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Claudio #Manzi, valutato ben 4 milioni dal #Napoli nell’affare #Osimhen, in Francia non ci è mai andato e non ha ne… - tuttosport : ????? Plusvalenze, a Napoli tempi lunghi ?? C’è Osimhen in ballo - AntoVitiello : #Pioli dopo #MilanNapoli: “Abbiamo fatto una partita da #Champions. C’è un pochettino il rammarico per non aver sfr… - ilpadulo : #Napoli Rain Oggi! Con un picco di 14 C e un minimo di 10 C.#Meteo - qwerty39602114 : @l_honestly @capuanogio Guarda che non ridevo del ragazzo ma ridevo delle tue accuse sconclusionate, c'è differenza… -

Ecco chi "soffre" nel Terzo polo. Carfagna e Gelmini ora non possono fare dietrofront Napoli, insieme a un altro ex del centrodestra come Enrico Costa, è tra coloro che si sono spesi nelle ultime settimane per mediare tra un Carlo Calenda sempre più infuriato e un Matteo Renzi sempre ... I figli in visita dal Cavaliere. E Fi lancia la kermesse Un appuntamento in cui saranno chiamati a raccolta consiglieri comunali, sindaci, parlamentari ed europarlamentari e in cui si darà seguito agli appuntamenti di Roma e Napoli. Con un obiettivo, ... Autorizzate le richieste degli ultras per lo stadio, possono tifare (Repubblica) Rispettato l'iter. C'è il via libera all'introduzione sugli spalti di vessilli e altro materiale per sostenere la squadra. Mg Napoli 02/04/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli - Milan / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: tifosi Napoli Il tavolo istituzionale con gli ultras in prefettura per fortuna è saltato . Ma il rapporto con la società è tornato a ... , insieme a un altro ex del centrodestra come Enrico Costa, è tra coloro che si sono spesi nelle ultime settimane per mediare tra un Carlo Calenda sempre più infuriato e un Matteo Renzi sempre ...Un appuntamento in cui saranno chiamati a raccolta consiglieri comunali, sindaci, parlamentari ed europarlamentari e in cui si darà seguito agli appuntamenti di Roma e. Con un obiettivo, ...Rispettato l'iter. C'è il via libera all'introduzione sugli spalti di vessilli e altro materiale per sostenere la squadra. Mg02/04/2023 - campionato di calcio serie A /- Milan / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: tifosiIl tavolo istituzionale con gli ultras in prefettura per fortuna è saltato . Ma il rapporto con la società è tornato a ... Calaiò: "Il Napoli ha pagato l'assenza di una punta. Kvara C'è un ... CalcioNapoli24