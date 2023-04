Napoli, ancora violenza in ospedale: donna si infuria per i tempi d’attesa e prende a pugni la vetrata del Pronto Soccorso (Di sabato 15 aprile 2023) ancora un’aggressione contro il personale sanitario in un Pronto Soccorso: l’ultimo episodio è avvenuto ieri sera, 14 aprile, presso l’ospedale dei Pellegrini di Napoli. Secondo quanto racconta il Corriere della Sera, un agente del commissariato Montecalvario in servizio presso il posto di polizia del nosocomio avrebbe udito delle urla provenire dalla zona antistante l’accettazione del Pronto Soccorso. Avvicinatosi, ha notato una donna che inveiva contro il personale sanitario e colpiva ripetutamente la vetrata del box dell’accettazione. Ha provato a calmarla, senza molto successo: la donna era infuriata, lamentava tempi di attesa troppo lunghi per la visita di suo figlio. La ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023)un’aggressione contro il personale sanitario in un: l’ultimo episodio è avvenuto ieri sera, 14 aprile, presso l’dei Pellegrini di. Secondo quanto racconta il Corriere della Sera, un agente del commissariato Montecalvario in servizio presso il posto di polizia del nosocomio avrebbe udito delle urla provenire dalla zona antistante l’accettazione del. Avvicinatosi, ha notato unache inveiva contro il personale sanitario e colpiva ripetutamente ladel box dell’accettazione. Ha provato a calmarla, senza molto successo: laerata, lamentavadi attesa troppo lunghi per la visita di suo figlio. La ...

