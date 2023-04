Napoli, ancora violenza in ospedale: al Vecchio Pellegrini tre denunciati (Di sabato 15 aprile 2023) ancora episodi di violenza e intolleranza in un ospedale di Napoli: è successo al Vecchio Pellegrini, nel cuore della città, dove è dovuta intervenire in forze la polizia e tre persone – una coppia e il loro figlio – sono state denunciate per minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a ieri sera, quando un agente del commissariato Montecalvario in servizio presso il posto di polizia dell’ospedale Vecchio Pellegrini, è intervenuto nella zona antistante l’accettazione del Pronto soccorso da dove provenivano delle urla. Era una donna che inveiva contro il personale sanitario, colpendo ripetutamente la vetrata del box dell’accettazione, lamentando tempi troppo lunghi per la visita di suo figlio. Inutili i ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 aprile 2023)episodi die intolleranza in undi: è successo al, nel cuore della città, dove è dovuta intervenire in forze la polizia e tre persone – una coppia e il loro figlio – sono state denunciate per minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a ieri sera, quando un agente del commissariato Montecalvario in servizio presso il posto di polizia dell’, è intervenuto nella zona antistante l’accettazione del Pronto soccorso da dove provenivano delle urla. Era una donna che inveiva contro il personale sanitario, colpendo ripetutamente la vetrata del box dell’accettazione, lamentando tempi troppo lunghi per la visita di suo figlio. Inutili i ...

