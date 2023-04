Napoli, anche per i writers il terzo scudetto è cosa fatta (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ora X della matematica certezza non è ancora stabilita ma anche per i writers napoletani, fino ad ora un po’ restii a disegnare quel numero 3, il titolo di campione d’ Italia è cosa fatta. E allora fioccano le richieste dei tifosi che fanno a gara per accaparrarsi le ‘firme’ più note per realizzare murale su vecchi muri o porte di esercizi commerciali. In campo anche Raffo Art, al secolo Raffaele Liuzzi che ha realizzato all’ingresso di un garage ai quartieri Spagnoli la sua opera con tanto di scudetto incoronato e che è già oggetto di foto e selfie anche da parte dei numerosi turisti in visita alla città. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ora X della matematica certezza non è ancora stabilita maper inapoletani, fino ad ora un po’ restii a disegnare quel numero 3, il titolo di campione d’ Italia è. E allora fioccano le richieste dei tifosi che fanno a gara per accaparrarsi le ‘firme’ più note per realizzare murale su vecchi muri o porte di esercizi commerciali. In campoRaffo Art, al secolo Raffaele Liuzzi che ha realizzato all’ingresso di un garage ai quartieri Spagnoli la sua opera con tanto diincoronato e che è già oggetto di foto e selfieda parte dei numerosi turisti in visita alla città. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComuneNapoli : ????Luce azzurra anche al Colonnato del Plebiscito per la campagna 'M'illumino d'azzurro' voluta dal Sindaco… - capuanogio : Il mancato giallo a #Leao per il calcio alla bandierina è un errore grave. La gestione dei cartellini, con differen… - DiegoDeLucaTwit : #Spalletti dica ai ragazzi di guardare queste immagini a loop mattina, pomeriggio, sera, notte. Lo facciano anche… - Kvarador : RT @ComuneNapoli: ????Luce azzurra anche al Colonnato del Plebiscito per la campagna 'M'illumino d'azzurro' voluta dal Sindaco @GaeManfredi.… - MentalitaMilan : @Pep204 Se arrivi 3 volte solo davanti a Persian, con rispetto, e non segni, non puoi dare la colpa all’Empoli che… -