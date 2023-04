Napoli | addio scaramanzia | la festa scudetto è già iniziata “Con Maradona c’era il riscatto di una città off limits e abbandonata | oggi attrae tutti”

(Di sabato 15 aprile 2023) Dai Quartieri Spagnoli a Forcella, dalla Sanità ai rioni periferici,è già colorata di azzurro. Il conto alla rovescia per la vittoria delloè cominciato da almeno due settimane ma i preparativi per i festeggiamenti proseguono spediti. Strade e palazzi sono letteralmente sommersi da striscioni e bandiere, sagome con i volti dei calciatori del, del presente e del passato, campeggiano nei vicoli e attirano turisti e tifosi. Le stamperie lavorano “a tutta forza”, come ci dice il proprietario di una di queste attività. Sono nati anche i ‘tour azzurri’ organizzati dall’associazione Vivi Quartiere in cui si toccano i quartieri centrali e periferici e si accompagnano i visitatri nei luoghi simbolo dellacalcistica. Un entusiasmo che si respira nell’aria e trova conferma nell’espressione gioiosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomaScifo : Se saltano i #campiflegrei addio #PNRR e #pontesullostretto. Il #Governo sospenderebbe la Costituzione e imporrebb… - ilfattovideo : Napoli, addio scaramanzia: la festa scudetto è già iniziata. “Con Maradona c’era il riscatto di una città off limit… - marinabeccuti : Napoli, nonostante lo scudetto a fine stagione sarà addio: Vagnati ci riprova? - Torinogranatait : Napoli, nonostante lo scudetto a fine stagione sarà addio: Vagnati ci riprova? - emiliagagliardi : RT @mirkocalemme: #Spalletti: 'Siamo stati anche contestati l'anno scorso per l'addio allo scudetto, ora ce l'abbiamo a portata di mano...… -

...nelle gerarchie e sbarcherebbe a Madrid a parametro zero visto il contratto in scadenza e l'... se il Real dovesse davvero virare sul brasiliano, mollerebbe la presa in casa Juventus e......Sud dell'Allianz Arena della Juventus in occasione della partita con ilin programa il 23 aprile. Julia Ituma, il giallo dell'ultimo messaggio. L'Igor Volley Novara smentisce: 'Nessun...... nel Casertano: il giovane agente di Polizia, in forza alla Questura di, stava viaggiando in ... Sulla pagina social del "Reparto Celere" anche un ricordo commosso: "al poliziotto eroe Fabio ...

Napoli, addio scaramanzia: la festa scudetto è già iniziata. “Con Maradona c’era il riscatto di… Il Fatto Quotidiano

I piani della Juventus in vista del prossimo anno cominciano a vedere la luce: due big salutano in estate. Dopo il ko di Roma contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, la ‘Vecchia Signora’ è chiamata a ...Addio a Gigi Mele da Calvi Risorta l’antica Cales, ciclista professionista nato nel 1937. Dolore per il mondo dello sport alla vigilia dell’arrivo del Giro d’Italia in Campania con un fervore di inizi ...