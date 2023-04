Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Tutto nella ripresa: il Real Madrid vince in trasferta a Cadice grazie a Nacho e Asensio - ETGazzetta : Tutto nella ripresa: il Real Madrid vince in trasferta a Cadice grazie a Nacho e Asensio - sportface2016 : #Liga: il #RealMadrid archivia la pratica #Cadice, decidono #Nacho e #Asensio - vulta10 : Avete presente quando il napoli ha preso Albiol Callejon e Higuain? Ecco io questa estate farei lo stesso con Nacho Ceballos ed Asensio. -

Pensando al Chelsea il Madrid si diverte, gioca bene, bombarda il Cadice, vince 2 - 0 e si prende 3 punti grazie alle reti dinella ripresa. La preparazione migliore per il viaggio a Londra: il ritorno a Stamford Bridge è fissato per martedì. In campionato il Madrid dorme a - 10 dal Barcellona, in campo ...Finisce 0 - 2 con le reti diFernandez e, che nella ripresa risolvono i problemi alla squadra di Ancelotti. Grazie a questo successo, il Real si porta provvisoriamente a - 10 dal Barça ...REAL MADRID (4 - 3 - 3): Courtois; Vazquez, Rudiger, Alaba,; Tchouameni, Camavinga, Ceballos;, Benzema, ...

Nacho e Asensio, il Real vince a Cadice. Ma il Barça resta imprendibile La Gazzetta dello Sport

Llegaba el Real Madrid a Cádiz tras pinchar en la liga ante el Villarreal y sacar su mejor cara en la Liga de Campeones para superar a un Chelsea al que visitará el próximo martes ...Los merengues, pensando en el Chelsea, sudaron más de la cuenta para encontrar los goles, ganar y recortar distancia con el Barcelona ...