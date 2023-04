(Di sabato 15 aprile 2023) E' statoine si trova attualmente in carcere a Tunisi Pasquale, l'ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena, per quello che fonti diplomatiche definiscono un qui ...

In particolare, Aglieco, che era comandante a Siena quando è stato trovato morto il manager diRossi, l'anno scorso, dopo essersi congedato con il grado di generale, si è trasferito ad ...Guai in Tunisia per il colonnello Pasquale Aglieco, l'ex comandante provinciale dei Carabinieri di Siena in carica il 6 marzo del 2013, quando venne trovato morto il managerRossi. A quanto apprende l'Adnkronos, Aglieco, trasferitosi recentemente ad Hammamet, sarebbe stato trattenuto dalla polizia tunisina per un'ipotesi di falso in relazione all'......della verità sono stati scarsi e frustranti per la famiglia del capo comunicazione di. Due ...caso nella scorsa legislatura è riuscita a dare qualche risposta alle richieste dei familiari di. ...

Mps-David Rossi, generale Aglieco arrestato in Tunisia: rischia 10 giorni in cella Adnkronos

L'ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena si trova attualmente in carcere a Tunisi per quello che le fonti diplomatiche definiscono un qui pro quo ...Siena, 15 aprile 2023 – Il colonnello Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, è stato fermato dalle autorità tunisine per un presunto falso in un atto. Secondo quanto si ...