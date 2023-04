Moviola Napoli-Verona: l’episodio chiave del match (Di sabato 15 aprile 2023) l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A: Moviola Napoli-Verona l’episodio chiave della Moviola del match tra Napoli e Verona, valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro La Penna. l’episodio chiave DEL match L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023)arbitraledelvalido per la 30esima giornata del campionato di Serie A:delladeltra, valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... un_polle : @filippo1176 @Giusepp83165281 @lucacerchione Tu dici giallo a senso unico quando mancano 3 gialli anche al napoli n… - Lucavad72 : RT @CorSport: ?? Moviola #Milan-#Napoli ? #Anguissa non andava espulso: l'arbitro ha fatto un disastro - Kvarador : RT @CorSport: ?? Moviola #Milan-#Napoli ? #Anguissa non andava espulso: l'arbitro ha fatto un disastro - Rider76Ghost : RT @CorSport: ?? Moviola #Milan-#Napoli ? #Anguissa non andava espulso: l'arbitro ha fatto un disastro - robypec75 : RT @CorSport: ?? Moviola #Milan-#Napoli ? #Anguissa non andava espulso: l'arbitro ha fatto un disastro -