MOVIOLA – Bologna-Milan | braccio largo di Lucumì | per arbitro e Var niente rigore

Episodio da MOVIOLA in Bologna-Milan con il calcio di rigore chiesto dai rossoneri per il fallo di mano di Lucumì, che in effetti pare netto. Il braccio è largo e anche se la distanza è molto ravvicinata e il tocco improvviso, sembra una posizione innaturale, troppo, per non intervenire. Massa non fischia, il Var non interviene e così restano soltanto tante proteste e dei dubbi su quanto accaduto.

Bologna - Milan LIVE 1 - 1: entra Leao Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra Bologna e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dall'Ara, Bologna e Milan si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie A.

Bologna - Milan, moviola live 11 Bologna - Milan (calcio d'inizio ore 15) è il terzo anticipo della 30ª giornata di Serie A: arbitra Davide Massa della sezione di Imperia. BOLOGNA - MILAN Sabato 15/04 h. 15.00 Arbitro : Massa Assistenti : Colarossi - Del Giovane Quarto uomo : Colombo VAR : Di Bello AVAR : Longo S. PRIMO TEMPO 25' - Il Milan chiede un altro rigore.

Bologna-Milan, tante polemica tra il gol di Sansone e il contatto su Rebic: la moviola di Marelli Il Bologna è andato in vantaggio contro il Milan dopo meno di un minuto di gioco. I rossoblù dopo una lunga azione prolungata hanno trovato il gol Nicola Sansone, bravo ad anticipare i difensori rossoneri.