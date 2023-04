Mourinho ha già dimenticato Dybala, ma non è solo: il nome del sostituto (Di sabato 15 aprile 2023) Tra Paulo Dybala e Mourinho si è instaurato un buon rapporto in questa stagione, ma il portoghese sembra aver già deciso di guardare altrove per rimpiazzarlo Paulo Dybala è stato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 15 aprile 2023) Tra Paulosi è instaurato un buon rapporto in questa stagione, ma il portoghese sembra aver già deciso di guardare altrove per rimpiazzarlo Pauloè stato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReteSport : ???#Pellegrini è in crisi e cerca il riscatto già dalla partita di domenica contro l'#Udinese. - HungryMarcio : Domani gioca, anche perché non abbiamo alternative valide lì davanti, ma giovedì, se a Mourinho torna a disposizion… - R0bbySSL : RT @LazialeDisci: @IXgennaio1900 Immagino lo facesse la #Roma di #Mourinho...il Lunedì già pronto il DvD in edicola. - LazialeDisci : @IXgennaio1900 Immagino lo facesse la #Roma di #Mourinho...il Lunedì già pronto il DvD in edicola. - JulianGallego21 : RT @GoalItalia: ?? 'Non facciamo goal' ?? 'Vorrei già giocare #RomaFeyenoord' Le parole di #Mourinho dopo il ko di Rotterdam ?????? #Feyenoo… -

Conte, qual è il tuo destino ... stimolato dalla possibilità di riportare la Roma alla vittoria del Tricolore dopo averlo già fatto ... Il tecnico ex Tottenham poi avrebbe anche il lavoro facilitato dal fatto che Mourinho ha impostato ... Mourinho ancora alla Roma: 'Gli piace troppo la Serie A' - Il Veggente ... lavora per trattenere Dybala , per riscattare Wijnaldum e si sta muovendo per vari parametri zero (già sicuro Houssem Aouar ). Tutto questo anche per convincere Mourinho a rimanere almeno un altro ... Bocciatura definitiva per Allegri: 'L'anno prossimo occorre cambiare' Ancora critiche su Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus bocciato su tutta la linea e già 'esonerato'Juventus che nel weekend di campionato con il Sassuolo prova a rialzarsi e a ...su Mourinho ... ... stimolato dalla possibilità di riportare la Roma alla vittoria del Tricolore dopo averlofatto ... Il tecnico ex Tottenham poi avrebbe anche il lavoro facilitato dal fatto cheha impostato ...... lavora per trattenere Dybala , per riscattare Wijnaldum e si sta muovendo per vari parametri zero (sicuro Houssem Aouar ). Tutto questo anche per convincerea rimanere almeno un altro ...Ancora critiche su Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus bocciato su tutta la linea e'esonerato'Juventus che nel weekend di campionato con il Sassuolo prova a rialzarsi e a ...su... Roma: addio Abraham, Mourinho ha già convinto il sostituto CalcioNow