Motorola Edge 40 senza segreti: trapelati tutti i particolari (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Motorola Edge 40 ha fatto la sua comparsa su Geekbench. La versione standard del top di gamma Motorola Edge 40 Pro, rilasciato dall’azienda pochissimi giorni fa, potrebbe essere vicina al lancio ma non è ancora emersa alcuna ipotetica data. Nell’attesa sono comunque trapelate maggiori informazioni su quelle che saranno le sue particolarità. Motorola Edge 40: il lancio ufficiale potrebbe non essere lontano! Il Motorola Edge 40 avrà un display pOLED con risoluzione Full HD+ da 6,55 pollici con frequenza d’aggiornamento a 144 Hz. Il chip sarà un MediaTek Dimensity 1100 anche se indiscrezioni precedenti ritenevano probabile il ricorso a un chip MediaTek Dimensity 8020. La batteria sarà da 4400 mAh con supporto alla ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid40 ha fatto la sua comparsa su Geekbench. La versione standard del top di gamma40 Pro, rilasciato dall’azienda pochissimi giorni fa, potrebbe essere vicina al lancio ma non è ancora emersa alcuna ipotetica data. Nell’attesa sono comunque trapelate maggiori informazioni su quelle che saranno le suetà.40: il lancio ufficiale potrebbe non essere lontano! Il40 avrà un display pOLED con risoluzione Full HD+ da 6,55 pollici con frequenza d’aggiornamento a 144 Hz. Il chip sarà un MediaTek Dimensity 1100 anche se indiscrezioni precedenti ritenevano probabile il ricorso a un chip MediaTek Dimensity 8020. La batteria sarà da 4400 mAh con supporto alla ...

