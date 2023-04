Motorola Edge 40, il nuovo device passa da Geekbench (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid A quanto pare il produttore Motorola è al lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Edge. Dopo aver annunciato qualche tempo fa il Motorola Edge 40 Pro, l’azienda annuncerà a breve il nuovo Motorola Edge 40. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il nuovo smartphone è stato avvistato nei database del portale Geekbench. Motorola Edge 40, il nuovo smartphone passa nei database di Geekbench Fino ad ora erano già emerse in rete alcune indiscrezioni sul prossimo smartphone di casa Motorola. Come già accennato, però, nel corso delle ultime ore sono emersi ulteriori ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid A quanto pare il produttoreè al lavoro sulla realizzazione di unsmartphone appartenente alla famiglia. Dopo aver annunciato qualche tempo fa il40 Pro, l’azienda annuncerà a breve il40. Nel corso delle ultime ore, in particolare, ilsmartphone è stato avvistato nei database del portale40, ilsmartphonenei database diFino ad ora erano già emerse in rete alcune indiscrezioni sul prossimo smartphone di casa. Come già accennato, però, nel corso delle ultime ore sono emersi ulteriori ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... P_TechNews : Motorola X40 / Edge 40 Pro - Motorola’s Best Phone Yet! - tecnoandroidit : Motorola Edge 40, il nuovo device passa da Geekbench - - Farhanm67588509 : RT @FlossyCarter: Motorola X40 / Edge 40 Pro - Motorola’s Best Phone Yet! - leonobsolete : RT @FlossyCarter: Motorola X40 / Edge 40 Pro - Motorola’s Best Phone Yet! - lappyphone : Motorola Edge 40 Pro vs Pixel 7 Pro -