MotoGP | Valentino Rossi | “Bezzecchi può lottare per il titolo | con Bagnaia grande rivalità”

(Di sabato 15 aprile 2023) Uno sguardo interessato.non ha perso di certo la passione per il Motomondiale. Il nove-volte iridato, che ha deciso di attaccare il casco al chiodo sul finire del 2021, sta seguendo l’evoluzione della massima cilindrata, anche per via del coinvolgimento del proprio team in. Il Mooney VR46 Racing Team, infatti, può sfoggiare il primato della classifica piloti, grazie a un Marcoparticolarmente ispirato e vittorioso a Termas de Rio Hondo (Argentina). A questo proposito, il “Dottore”, in un’intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha sottolineato le qualità del romagnolo, possibile candidato alquest’anno. “Visto come lavora la squadra e vanno le moto, Bez puòper il Mondiale. Il segreto è un team di gente nostra, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Valentino Rossi: 'Bezzecchi può lottare per il Mondiale, rivalità leale con Bagnaia': La leggenda del Motomondiale,… - PressReview99 : Parola di Valentino: 'Bez mondiale? Si può fare: la VR46 oltre le mie aspettative' - La Gazzetta dello Sport… - Vale___85 : RT @Roberta07love: I ragazzi della @VRRidersAcademy e Valentino ???? C’è tanto talento in questa foto ?? #MotoGP - CianideBoaren : RT @Roberta07love: I ragazzi della @VRRidersAcademy e Valentino ???? C’è tanto talento in questa foto ?? #MotoGP - auliiaiksan20 : RT @Roberta07love: I ragazzi della @VRRidersAcademy e Valentino ???? C’è tanto talento in questa foto ?? #MotoGP -

Rossi e la sua. Il leggendario campione di Tavullia, pur non correndo più sulle piste del Motomondiale, continua a seguire da molto vicino un mondo che lo vede impegnato accanto al ......Rossi ONLY ITALY Su Sportweek l'intervista aRossi. Il campione dellaadesso ha cambiato vita. Ha smesso di correre ma è rimasto immerso nel mondo dei motori, quelli delle ...per me è un idolo e lo è tuttora, anche se ora lo conosco bene. Per me è incredibile, mi ... Già ci sono rivalità con tutti i piloti di, ma finora siamo stati intelligenti e bravi. Io e ...

MotoGP, Carmelo Ezpeleta: "Senza Valentino Rossi non abbiamo perso un centesimo" OA Sport

Uno sguardo interessato. Valentino Rossi non ha perso di certo la passione per il Motomondiale. Il nove-volte iridato, che ha deciso di attaccare il casco al chiodo sul finire del 2021, sta seguendo l ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...