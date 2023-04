MotoGp, Texas: Bagnaia si aggiudica la sprint race (Di sabato 15 aprile 2023) Francesco Bagnaia su Ducati vince la sprint - race del Gran Premio delle Americhe classe MotoGp sul circuito di Austin in Texas. Il campione del mondo ha preceduto la Honda Lcr di Alex Rins e la ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 15 aprile 2023) Francescosu Ducati vince ladel Gran Premio delle Americhe classesul circuito di Austin in. Il campione del mondo ha preceduto la Honda Lcr di Alex Rins e la ...

MotoGP Austin 2023: Bagnaia domina la Sprint Race Francesco Bagnaia ha dominato la Sprint Race della MotoGP a Austin, Texas. Il campione del mondo ha vinto la gara con facilità, conquistando la prima posizione dopo un primo giro combattuto con Alex Rins. Nonostante la buona partenza di Fabio Quartararo, Bagnaia è riuscito a mantenere il comando fino alla fine. Seconda posizione per Alex Rins su Honda Lcr, terzo Jorge Martin su Ducati non ufficiale. Quarta la Aprilia di Aleix Espargaró.