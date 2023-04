MotoGp | Texas | Bagnaia si aggiudica la sprint race

(Di sabato 15 aprile 2023) Francescosu Ducati vince ladel Gran Premio delle Americhe classesul circuito di Austin in. Il campione del mondo ha preceduto la Honda Lcr di Alex Rins e la Ducati non...

Dopo la doppietta di Portimao, a Termas de Rio Hondo il weekend si era chiuso male per Pecco Bagnaia con tanto di caduta in gara. Ad Austin , in, è ripartito subito forte. Si è preso la pole position e si è ora aggiudicato anche la corsa Sprint . Dopo la gara ha parlato così: "È stata una gara perfetta rispetto a quella in Argentina, ...Francesco Bagnaia ha dominato la Sprint Race dellaa Austin,. Il campione del mondo ha vinto la gara con facilità, conquistando la prima posizione dopo un primo giro combattuto con Alex Rins . Nonostante la buona partenza di Fabio ...Francesco Bagnaia su Ducati vince la sprint - race del Gran Premio delle Americhe classesul circuito di Austin in. Il campione del mondo ha preceduto la Honda Lcr di Alex Rins e la Ducati non ufficiale di Jorge Martin. Quarta la Aprilia di Aleix Espargar.

MotoGP, Texas: Bagnaia domina la Sprint, ko Quartararo FormulaPassion.it

Oggi, domenica 16 aprile, assisteremo al terzo appuntamento del Motomondiale 2023. Sulla pista di Austin, in Texas, lo spettacolo non mancherà di certo su una dei tracciati più tecnici e di difficile ...MotoGP: “Partendo 12° non è stato facile arrivare 3° nella Sprint, ma oggi sono stato più intelligente di Aleix. Credo di poter essere costante e fare delle belle gare e punto a essere vicino a Pecco ...