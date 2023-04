MotoGP | sprint race GP Americhe 2023 | risultati e ordine di arrivo | vince Bagnaia davanti a Rins

(Di sabato 15 aprile 2023) Ie l’didelladel GP delle, minigara che non ha affatto deluso le aspettative e che si è rivelata ricca di spettacolo. Are è stato Pecco, che ha staccato sul podio l’Honda die l’altra Ducati di Martins. Bezzecchi e Marini si classificano, rispettivamente, sesto e settimo,al rientrante Miguel Oliveira. Chiudono in penultima posizione Fabio Quartararo, ritirato Alex Marquez.GP– L’DIPeccoAlexJorge Martin Aleix Espargaro Brad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?????????????? ?????????????????????? Domina la Gara Sprint di Austin I RISULTATI ? - Motorsport_IT : #MotoGP | Bagnaia domina la Sprint di Austin, sul podio Rins e Martin #AmericasGP - news_mondo_h24 : MotoGP, Bagnaia trionfa nella Sprint Race del GP delle Americhe - Bolanet : Hasil Sprint Race MotoGP Austin: Pecco Bagnaia Menang, Alex Rins Podium - GJackOMelly : RT @1000CuoriMV: @MotoGP ???? - La Sprint Race va a @PeccoBagnaia, secondo @Rins42 e terzo @88jorgemartin ?? -

Francesco Bagnaia su Ducati vince la- race del Gran Premio delle Americhe classesul circuito di Austin in Texas. Il campione del mondo ha preceduto la Honda Lcr di Alex Rins e la Ducati non ufficiale di Jorge Martin. ...Un successo in solitaria per il campione del mondo in carica, con una Ducati che si conferma ancora una volta superiore a tutte le altre scuderie presenti inrace ad Austin, dominio di ...AUSTIN - Francesco Bagnaia si aggiudica ladel Gran Premio delle Americhe , terzo round del campionato di. A completare il podio sono Alex Rins e Jorge Martin. Caduti nel finale di sessione Alex Marquez e Fabio Quartararo, con ...

MotoGP Austin, Bagnaia trionfa nella Sprint su Rins e Martin La Gazzetta dello Sport

Pecco Bagnaia è tornato prepotentemente. Dopo il passaggio a vuoto in Argentina, il campione del mondo ha ripreso decisamente il filo ad Austin, facendo la pole position con record della pista e domin ...Per quanto erano state combattute le prime due Sprint della storia della MotoGP, verrebbe quasi da dire che è stato fin troppo facile per Pecco Bagnaia portarsi a casa quella del Gran Premio delle Ame ...