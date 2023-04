MotoGP | risultati e classifica FP GP Americhe 2023 | Francesco Bagnaia il migliore | 6° Bezzecchi

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) Calato il sipario sulla terza sessione di prove libere del GP delle, terzo round del Mondialedi. Sull’impegnativo e tecnico tracciato di Austin, in Texas, i piloti sono andati in cerca della miglior messa a punto possibile, in vista delle qualifiche, della Sprint Race di oggi e della gara domenicale. Un fine-settimana, da quest’anno, particolarmente intenso che richiede ai centauri grande applicazione e velocità nel trovare soluzioni alle proprie problematiche. Una pista composta da ben 20 curve, delle quali 11 a sinistra e 9 a destra, caratterizzata dalla sequenza di curvoni veloci all’inizio del giro che rievoca il complesso Maggotts-Becketts-Chapel di Silverstone o il primo settore di Suzuka. Circuito reso insidioso dalle differenze sostanziali di asfalto in cui è opportuno fare attenzione alla piega destrorsa ...