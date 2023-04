MotoGP oggi | GP Americhe 2023 | orari FP | qualifiche e Sprint Race | tv | streaming | programma TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023), sabato 15 aprile, giornata piuttosto intensa ad Austin (Stati Uniti), sede del terzo round del Motomondiale. Sul tracciato texano assisteremo a prove libere,e alle, in riferimento alla, e lo spettacolo non mancherà di certo. LA DIRETTA LIVE DI FP,DIALLE 17.10, 17.50 E 22.00 Ducati in grande evidenza nel corso del primo giorno di prove libere. Jorge Martin, sulla Rossa del Team Pramac, ha concluso con il miglior tempo della classifica combinata a precedere di pochi centesimi Francesco Bagnaia. Per Pecco un turno assai fruttuoso nel quale la simulazione del passo gara è stata ottima, al pari del time-attack. Qualche problema in più l’ha avuto ...