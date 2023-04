MotoGP | Luca Marini | “Un venerdì ottimo! Sprint e gara saranno molto pesanti dal punto di vista fisico”

(Di sabato 15 aprile 2023) Ancora una bella prova di forza perche chiude al quarto posto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha fatto capire sin da subito di essere particolarmente in forma sulla pista texana, a differenza del compagno di scuderia Marco Bezzecchi che, invece, ha concluso in 11a posizione e domani dovrà passare dalla Q1 indelle qualifiche. La prestazione di riferimento è stata messa a segno da Jorge Martin con il tempo di 2:02.178, ma il nativo di Urbino si è classificato in quarta posizione a soli 238 millesimi di distacco, dando anche una ottima impressione a livello di continuità. “Mi sono trovato davvero bene – ...

MotoGP Austin Libere1, Luca Marini velocissimo. Bagnaia 7°, Bezzecchi cade ed è 13° La Gazzetta dello Sport

Seguono altre due Ducati, con Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) davanti ad Álex Márquez (Gresini Racing MotoGP), mentre chiude la terza fila virtuale l’Aprilia di Maverick Vinales.C'è tanta Ducati nelle prime posizioni delle Libere2 del GP delle Americhe delle MotoGP. Il miglior tempo va infatti a Jorge ... grazie al 4° tempo di Luca Marini, staccato di 0.238 con il team VR46 e ...