MotoGP, GP Austin: gli highlights delle qualifiche Pecco Bagnaia ad Austin si prende la pole del GP delle Americhe. In 2:01.892, nuovo record della pista, il campione del mondo della Ducati precede nbsp; Alex Rins e Luca ... MotoGP, qualifiche GP Austin: pole Bagnaia, 3° Marini, 5° Bezzecchi. HIGHLIGHTS 'Passi tu, passo io, prego prima tu', siparietto indigesto nella qualifica della MotoGP tra Pecco Bagnaia e Alex Marquez, compagni di marca, ma avversari in pista. La dodicesima pole position del pilota della Ducati ufficiale ha rischiato di saltare nel tentativo di scrollarsi di ... SPECIALE MOTOMONDIALE: Gp delle Americhe, la griglia di partenza La griglia di partenza del GP delle Americhe 2023, terza tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin in Texas. Vale sia per la sprint di stasera alle 22 che per la gara vera e propria di domenica alle 21. 1. Francesco Bagnaia (Ducati) 2. Alex Rins (... Pecco Bagnaia adsi prende la pole del GP delle Americhe. In 2:01.892, nuovo record della pista, il campione del mondo della Ducati precede nbsp; Alex Rins e Luca ...'Passi tu, passo io, prego prima tu', siparietto indigesto nella qualifica dellatra Pecco Bagnaia e Alex Marquez, compagni di marca, ma avversari in pista. La dodicesima pole position del pilota della Ducati ufficiale ha rischiato di saltare nel tentativo di scrollarsi di ...La griglia di partenza del GP delle Americhe 2023, terza tappa del Mondialeche va in scena sul circuito diin Texas. Vale sia per la sprint di stasera alle 22 che per la gara vera e propria di domenica alle 21. 1. Francesco Bagnaia (Ducati) 2. Alex Rins (... MotoGP Austin, pole record di Bagnaia. Terzo Marini, 5° Bezzecchi La Gazzetta dello Sport MotoGP 2023. GP delle Americhe. Pecco Bagnaia pole: quando il pilota fa la differenza Fantastica pole di Francesco Bagnaia, davanti ad Alex Rins e Luca Marini. Quarto Alex Marquez, imbarazzante nella sua tattica, quinto Marco Bezzecchi (passato dalla Q1), 14esimo Franco Morbidelli, 16e ... MotoGP | Video: il siparietto tra Bagnaia ed Alex Marquez in Q2 Quando stava per iniziare il secondo run della Q2 di Austin, Pecco Bagnaia ed Alex Marquez erano appaiati in vetta alla classifica, con lo spagnolo che era riuscito a "copiare" il tempo del campione d ... Fantastica pole di Francesco Bagnaia, davanti ad Alex Rins e Luca Marini. Quarto Alex Marquez, imbarazzante nella sua tattica, quinto Marco Bezzecchi (passato dalla Q1), 14esimo Franco Morbidelli, 16e ...Quando stava per iniziare il secondo run della Q2 di Austin, Pecco Bagnaia ed Alex Marquez erano appaiati in vetta alla classifica, con lo spagnolo che era riuscito a "copiare" il tempo del campione d ...