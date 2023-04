MotoGP | GP Americhe 2023 | highlights e sintesi delle qualifiche Pole di Bagnaia – VIDEO

(Di sabato 15 aprile 2023) Nel pomeriggio, prima della Sprint Race, si sono disputate ad Austin (Texas) ledel GP, terzo appuntamento del Motomondialedi Moto GP, dove a salire in cattedra è stato un Peccoin grande spolvero. Il pilota della Ducati – poi vincitore della gara corta – ha confermato l’ottimo feeling con il difficile circuito statunitense, registrando un ottimo tempo, 2:01.892, procurandosi un margine di 160 millesimi rispetto allo spagnolo Alex Rins (LCR Honda). A centrare la terza posizione e a completare dunque la prima fila è stato invece Luca Marini (Ducati Mooney VR46) con un gap di 289 millesimi. Presente in seconda fila poi Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46), piazzatosi quinto alle spalle dello spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini) e davanti ad Aleix Espargarò ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @sportmediaset: Bagnaia: 'Sprint perfetta, ma domani sarà difficile' #Bagnaia #MotoGP #AmericasGP - carloarbini51 : RT @Eurosport_IT: ??? ?????????????????? ??? Bagnaia super conquista la pole ad Austin e riscrive il record del tracciato con il tempo di 2'01'892… - sportmediaset : Rins: 'Gara tosta col caldo'. Martìn: 'Dato il massimo' #MotoGP #AmericasGP - SMSNEWSOFFICIAL : MOTOGP: Francesco Bagnaia ha vinto la Sprint Race del GP delle Americhe - egidio_gialdini : Gli highlights della qualifica per la pole position del pilota DUCATI Corse, Francesco BAGNAIA, nella formazione de… -

La Moto2 avrà il via alle 19:20, mentre il Gran Premio delledella classescatterà alle 21:00 con la griglia di partenza ovviamente identica a quella della Sprint. Qui tutti gli orari ...Francesco Bagnaia su Ducati vince la sprint - race del Gran Premio delleclassesul circuito di Austin in Texas. Il campione del mondo ha preceduto la Honda Lcr di Alex Rins e la Ducati non ufficiale di Jorge Martin. Quarta la Aprilia di Aleix Espargar.Bagnaia trionfa anche nella sprint - race davanti a Rins e Martin Francesco Bagnaia su Ducati vince la sprint - race del Gran Premio delleclassesul circuito di Austin in Texas. Il ...

MotoGP Americhe: Bagnaia domina e trionfa in Sprint Race, Bezzecchi ancora leader del mondiale - Sportmediaset Sport Mediaset

GP AMERICHE Il pilota Ducati dopo i primi due turni di libere ad Austin: "Buona prima giornata" MotoGP, le immagini del venerdì di libere ad Austin ansa ansa ansa ansa ansa ansa… Leggi ...Vittoria in solitario per Francesco Bagnaia, davanti a un convincente Alex Rins e a un ritrovato Jorge Martin, che ha vinto la volata con Aleix Espargaro. Sesto Marco Bezzecchi, settimo Luca Marini, 1 ...