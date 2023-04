MotoGP, gara 16 aprile: orario, programma GP Americhe, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 15 aprile 2023) Domani, domenica 15 aprile, il COTA di Austin sarà teatro del Gran Premio delle Americhe 2023, valevole come terzo appuntamento stagionale del Motomondiale. Il bellissimo tracciato texano regala spesso e volentieri grande spettacolo, quindi c’è grande attesa in vista delle gare domenicali dopo un sabato riservato alle qualifiche e alla Sprint. In MotoGP potrebbe profilarsi un duello ravvicinato tra Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia per la leadership del campionato, con il romagnolo del team Mooney VR46 che aveva chiuso il GP d’Argentina al comando con un margine di 9 punti nella generale sul campione del mondo in carica della Ducati. La casa di Borgo Panigale ha ambizioni notevoli anche con i vari Alex Marquez, Jorge Martin e Johann Zarco, in assenza dell’infortunato Enea Bastianini. Proveranno ad inserirsi nelle posizioni di vertice ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Domani, domenica 15, il COTA di Austin sarà teatro del Gran Premio delle2023, valevole come terzo appuntamento stagionale del Motomondiale. Il bellissimo tracciato texano regala spesso e volentieri grande spettacolo, quindi c’è grande attesa in vista delle gare domenicali dopo un sabato riservato alle qualifiche e alla Sprint. Inpotrebbe profilarsi un duello ravvicinato tra Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia per la leadership del campionato, con il romagnolo del team Mooney VR46 che aveva chiuso il GP d’Argentina al comando con un margine di 9 punti nella generale sul campione del mondo in carica della Ducati. La casa di Borgo Panigale ha ambizioni notevoli anche con i vari Alex Marquez, Jorge Martin e Johann Zarco, in assenza dell’infortunato Enea Bastianini. Proveranno ad inserirsi nelle posizioni di vertice ...

