MotoGP | Francesco Bagnaia | “Sprint perfetta rispetto all’Argentina | nonostante il caldo”

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) Peccoè tornato prepotentemente. Dopo il passaggio a vuoto in Argentina, il campione del mondo ha ripreso decisamente il filo ad Austin, facendo la pole position con record della pista e dominando in lungo e in largo laRace, terzo successo stagionale dopo laRace e la gara in Portogallo, portandosi a un solo punto da Bezzecchi nel campionato. Queste le impressioni adel numero 1 Ducati: “Garaa quella in Argentina in cui ho avuto più problemi. Sono partito bene, ho cercato di spingere del mio passo ed è stato sufficiente per crearmi un vantaggio“. “Sinceramente oggi le condizioni erano piuttosto complicate per via del calore, della temperatura molto alta e in frenata la pista era molto scivolosa. Però sono molto ...