MotoGP | Francesco Bagnaia ha margine ad Austin Ora serve capitalizzare anche in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) Adha disputato una sprint perfetta, lasciandosi alle spalle i tormenti argentini. Pecco è tornato a esprimersi come aveva fatto a Portimao, dove aveva controllato gli avversari senza alcun patema. A onor del vero, il ventiseienne piemontese ha dato la sensazione di essere in assoluto controllo sin dalle prove libere, durante le quali si è quasi disinteressato del lavoro in ottica qualifica. Cionondimeno, quando è stato il momento di graffiare, il Campione del Mondo in carica ha lasciato un segno indelebile. Pole position, la prima della stagione, con tanto di record della pista. Dopodiché, una sprint senza alcuna sbavatura, grazie alla quale ha recuperato 8 dei 9 punti di distacco da Marco Bezzecchi nella classifica iridata. Domani,avrà quindi la possibilità di tornare leader del ...