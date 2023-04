MotoGP | Francesco Bagnaia domina la Sprint Race ad Austin | 6° Bezzecchi | cade Quartararo

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) Prosegue il weekend perfetto addi, che dopo la pole position si prende anche il primo posto nelladel Gran Premio delle Americhe 2023 valevole come terzo round stagionale del Mondiale. Pecco hato la mini-gara del COTA dal primo all’ultimo dei dieci giri previsti, confermando il suo ruolo di favorito d’obbligo anche in vista della corsa domenicale. Prestazione di grande spessore e brillante seconda posizione per Alex Rins con la Honda del team LCR davanti alla Ducati Pramac di un ottimo Jorge Martin, autore di una bellissima rimonta dalla 12ma piazza in griglia al terzo posto. Beffato nelle ultime curve Aleix Espargarò, 4° con l’Aprilia a causa di un paio di sbavature in staccata dopo aver occupato la piazza d’onore ...