MotoGP, Francesco Bagnaia: “Alex Marquez è un rivale, ho cercato di non tirarlo” (Di sabato 15 aprile 2023) Un giro da urlo vale la pole position per Pecco Bagnaia ad Austin, nel GP delle Americhe. Il campione del mondo arriva a 12 pole position nella top class e alza la voce dopo la caduta del GP dell’Argentina che aveva fatto storcere il naso. Bravissimo il pilota Ducati a non farsi condizionare ad Alex Marquez che ha provato a prendergli la scia ripetutamente. Entusiasta il torinese nell’immediato post-qualifica: “Sapevamo che il potenziale era alto, non mi aspettavo di fare 2’01”, il record della pista. Il T1 non è stato perfetto, comunque è la prima pole position di questa stagione, abbiamo fatto una grande qualifica, quindi siamo più che contenti“. Sul lungo gioco delle scie con Alex Marquez: “Alex Marquez va molto forte in questo weekend, può essere un ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Un giro da urlo vale la pole position per Peccoad Austin, nel GP delle Americhe. Il campione del mondo arriva a 12 pole position nella top class e alza la voce dopo la caduta del GP dell’Argentina che aveva fatto storcere il naso. Bravissimo il pilota Ducati a non farsi condizionare adche ha provato a prendergli la scia ripetutamente. Entusiasta il torinese nell’immediato post-qualifica: “Sapevamo che il potenziale era alto, non mi aspettavo di fare 2’01”, il record della pista. Il T1 non è stato perfetto, comunque è la prima pole position di questa stagione, abbiamo fatto una grande qualifica, quindi siamo più che contenti“. Sul lungo gioco delle scie con: “va molto forte in questo weekend, può essere un ...

