MotoGP, Fabio Quartararo: “Mi aspettavo qualcosa di più nel complesso, sul giro secco faccio fatica” (Di sabato 15 aprile 2023) Fabio Quartararo ha dovuto dare tutto sé stesso per chiudere al settimo posto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas il portacolori del team Yamaha ha dovuto davvero portare la sua M1 oltre i limiti per issarsi nella top10. La top10 che, com’è ben noto, domani permetterà ai migliori 10 di evitare i rischi della Q1 in qualifica. Il nativo di Nizza, per strappare la settima posizione, ha dovuto superarsi nel T4, iniziando con una proiezione addirittura da 12a posizione. Rispetto all’Argentina, invece, “El Diablo” ha ampiamente distanziato Franco Morbidelli. Al termine della prima giornata di lavoro sulla pista di Austin, Texas, il campione del mondo 2021 ha raccontato le sue sensazioni ai ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023)ha dovuto dare tutto sé stesso per chiudere al settimo posto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas il portacolori del team Yamaha ha dovuto davvero portare la sua M1 oltre i limiti per issarsi nella top10. La top10 che, com’è ben noto, domani permetterà ai migliori 10 di evitare i rischi della Q1 in qualifica. Il nativo di Nizza, per strappare la settima posizione, ha dovuto superarsi nel T4, iniziando con una proiezione addirittura da 12a posizione. Rispetto all’Argentina, invece, “El Diablo” ha ampiamente distanziato Franco Morbidelli. Al termine della prima giornata di lavoro sulla pista di Austin, Texas, il campione del mondo 2021 ha raccontato le sue sensazioni ai ...

