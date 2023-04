MotoGP, Fabio Quartararo a terra con una Yamaha che non va. E la Honda… (Di sabato 15 aprile 2023) “Iwata, qui Austin. Abbiamo un problema”. Queste le parole con cui potrebbe aprirsi il rapporto di Fabio Quartararo dal Circuit of the Americas, dove ha avuto uno sgradito incontro ravvicinato con l’asfalto della pista. C’è poco da fare, la Yamaha in rettilineo non va avanti. Il francese potrebbe legittimamente parafrasare Fernando Alonso e dire “Moto2 engine!” tale è stata la differenza tra la M1 e le altre moto sul dritto. Niente di nuovo, l’handicap si è presentato sin dai primi test di febbraio e tale è rimasto. Il guaio è che El Diablo non si rassegna a un ruolo di comprimario e ci prova, sempre e comunque. Nelle fasi iniziali dell’odierna sprint si è finanche trovato a battagliare per il podio, ma è durato poco. Giusto il tempo di finire a terra, in un disperato tentativo di restare agganciato al treno buono per ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) “Iwata, qui Austin. Abbiamo un problema”. Queste le parole con cui potrebbe aprirsi il rapporto didal Circuit of the Americas, dove ha avuto uno sgradito incontro ravvicinato con l’asfalto della pista. C’è poco da fare, lain rettilineo non va avanti. Il francese potrebbe legittimamente parafrasare Fernando Alonso e dire “Moto2 engine!” tale è stata la differenza tra la M1 e le altre moto sul dritto. Niente di nuovo, l’handicap si è presentato sin dai primi test di febbraio e tale è rimasto. Il guaio è che El Diablo non si rassegna a un ruolo di comprimario e ci prova, sempre e comunque. Nelle fasi iniziali dell’odierna sprint si è finanche trovato a battagliare per il podio, ma è durato poco. Giusto il tempo di finire a, in un disperato tentativo di restare agganciato al treno buono per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OffTrack_FR : OH NON ! LA CHUTE DE FABIO QUARTARARO !! ?? #MotoGP | #AmericasGP ???? - corsedimoto : CHE SENSO HA? Fabio Quartararo cade per sopperire ai limiti Yamaha più lenta in maniera imbarazzante. Franco Morbi… - Ilarya94 : RT @giroveloce: Fabio dice di avere la velocità, soprattutto quando è da solo. Soffre tanto lo stare in scia. Temperature dell'anteriore c… - giroveloce : Fabio dice di avere la velocità, soprattutto quando è da solo. Soffre tanto lo stare in scia. Temperature dell'ant… - zkara21333 : RT @OffTrack_FR: OH NON ! LA CHUTE DE FABIO QUARTARARO !! ?? #MotoGP | #AmericasGP ???? -