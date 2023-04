MotoGP Americhe 2023 | Marini | “Partire in prima fila è fantastico”

(Di sabato 15 aprile 2023) Dopo il terzo posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio delledi, Lucaha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sto andando benissimo ma sono arrabbiato per l’errore di stamattina. Per fortuna ho fatto un bel giro anche con lamoto. L’abbiamo messa a posto ma non è come la moto 2. Ad ogni modo sono molto contento perchèin. Dovrò fare una bella partenza, certo è che nelle FP3 mi devo inventare qualcosa. Come se ci fosse qualcuno che mi faccia una ‘macumba’. La chiave di Sprint e gara?bene ed attaccarci a Pecco che ha il passo migliore”. SportFace.

La Ducati di Pecco Bagnaia conquista la pole position nel Gp dellediad Austin. Il pilota italiano ha chiuso con il tempo di 2.01.892 precedendo Alex Rins - fortissimo già da ieri sulla pista americana - e Luca Marini. Quarto tempo per Alex Marquez

"Pecco" Bagnaia conquista la dodicesima pole position della sua carriera in MotoGP. Ad Austin prima fila inedita con Alex Rins e Luca Marini ...Roma, 15 aprile 2023 - Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position nel Gran Premio delle Americhe di MotoGp, terzo appuntamento della stagione 2023. Alle 22 ora italiana è in programma ...