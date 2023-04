MotoGP, Aleix Espargarò: “Mai andato così bene al COTA, peccato aver mancato il podio” (Di sabato 15 aprile 2023) Aleix Espargarò sorride al termine della Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Anche se lo spagnolo non è riuscito ad acciuffare il podio, ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin nel Texas, Proprio da questo aspetto inizia la sua analisi il portacolori dell’Aprilia: “Senza dubbio la mia migliore prestazione su questa pista. Sono davvero contento, anche per un altro motivo. In MotoGP, se inizi male un fine settimana, non è mai semplice tornare competitivi. Noi eravamo 18esimi al termine della P1, invece siamo stati in grado di girare la situazione. La squadra mi ha messo in mano una buona moto, non abbiamo stravolto niente di particolare, ma abbiamo fatto il ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023)sorride al termine della Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2023. Anche se lo spagnolo non è riuscito ad acciuffare il, ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre sul tracciato denominato– Circuit of the Americas di Austin nel Texas, Proprio da questo aspetto inizia la sua analisi il portacolori dell’Aprilia: “Senza dubbio la mia migliore prestazione su questa pista. Sono davvero contento, anche per un altro motivo. In, se inizi male un fine settimana, non è mai semplice tornare competitivi. Noi eravamo 18esimi al termine della P1, invece siamo stati in grado di girare la situazione. La squadra mi ha messo in mano una buona moto, non abbiamo stravolto niente di particolare, ma abbiamo fatto il ...

