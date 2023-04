MotoGp, ad Austin pole position e record della pista per Bagnaia. Le Ducati staccano tutti (Di sabato 15 aprile 2023) La Ducati di Pecco Bagnaia conquista la pole position nel Gp delle Americhe di MotoGp ad Austin. Il pilota italiano ha chiuso con il tempo di 2.01.892 precedendo Alex Rins – fortissimo già da ieri sulla pista americana – e Luca Marini. Quarto tempo per Alex Marquez e quinto per Marco Bezzecchi, che era passato anche dalla Q1. Bagnaia fa segnare il nuovo record della pista, con tre italiani nelle prime 5 posizioni (tutte occupate dalla Ducati ad eccezione di Rins). A chiudere la top ten Aleix Espargaro su Aprilia, seguito dal francese Quartararo, da Vinales, Zarco e Miller. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Ladi Peccoconquista lanel Gp delle Americhe diad. Il pilota italiano ha chiuso con il tempo di 2.01.892 precedendo Alex Rins – fortissimo già da ieri sullaamericana – e Luca Marini. Quarto tempo per Alex Marquez e quinto per Marco Bezzecchi, che era passato anche dalla Q1.fa segnare il nuovo, con tre italiani nelle prime 5 posizioni (tutte occupate dallaad eccezione di Rins). A chiudere la top ten Aleix Espargaro su Aprilia, seguito dal francese Quartararo, da Vinales, Zarco e Miller. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

