(Di sabato 15 aprile 2023) Austin, 15 apr. (Adnkronos) - La Ducati di Peccoconquista laposition nel Gpdiad Austin. Il pilota italiano ha chiuso con il tempo di 2.01.892 precedendo Alex Rins e Luca Marini. Quarto tempo per Alex Marquez e quinto per Marco Bezzecchi.fa segnare il nuovo record della pista, con tre italiani nelle prime 5 posizioni. A chiudere la top ten A. Espargaro, seguito dal francese Quartararo, da Vinales, Zarco e Miller.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ???????? ?????? ?????????? ???? ???????????? 2:01.892 strepitoso per Pecco I RISULTATI ? - Gazzetta_it : Quando il pilota diventa un murale: da Rossi a Senna, i casi tra MotoGP e F1 - gazzettaparma : Austin, MotoGp: Bagnaia guadagna la pole con il record della pista - fisco24_info : MotoGp 2023, Bagnaia in pole nel Gp delle Americhe: (Adnkronos) - Il pilota italiano ha chiuso davanti Alex Rins e… - IlMagico94 : RT @SkySportMotoGP: ???????? ?????? ?????????? ???? ???????????? 2:01.892 strepitoso per Pecco I RISULTATI ? -

Francesco Bagnaia conquista la pole position del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della stagionedi. Il campione del mondo in carica firma il miglior tempo con la sua Ducati in 2.01.892, polverizzando il tempo fatto registrare da Jorge Martin l'anno scorso. In prima fila con lui ...Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position nel Gran Premio dellaad Austin. Il campione del mondo partirà davanti ad Alex Rins su Honda Lcr ed a Luca Marini sulla Ducati non ufficiale del VR46 Team. Alle 22 ora italiana la gara sprint e domani il Gp. Per ...Qualifiche perfette per Bagnaia ad Austin: il pilota Ducati conquista la pole e firma il nuovo record della pista con 2:01.892. In prima fila anche Alex Rins (Honda LCR) e Luca Marini (Ducati Mooney ...

MotoGP 2023. GP delle Americhe. Pecco Bagnaia: “Sicuramente una buona prima giornata” - MotoGP Moto.it

Pur se non corre più continua a divertirsi. Merito del suo team, la VR46, in testa al Mondiale di MotoGP anche grazie alle prodezze di Marco Bezzecchi, il… Leggi ...MotoGP Gp Austin Qualifiche – Stratosferica pole position di Pecco Bagnaia al COTA, Circuit of The Americas, terza tappa della MotoGP 2023. Il Campione in carica della Ducati ha stabilito il nuovo ...