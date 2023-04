MotoGp 2023 | Bagnaia in pole nel Gp delle Americhe

(Di sabato 15 aprile 2023) Il pilota italiano ha chiuso davanti Alex Rins e Luca Marini La Ducati di Peccoconquista laposition nel Gpdiad Austin. Il pilota italiano ha chiuso con il tempo di 2.01.892 precedendo Alex Rins e Luca Marini. Quarto tempo per Alex Marquez e quinto per Marco Bezzecchi.fa segnare il nuovo record della pista, con tre italiani nelle prime 5 posizioni. A chiudere la top ten A. Espargaro, seguito dal francese Quartararo, da Vinales, Zarco e Miller. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ??? ?????????????????? ??? Bagnaia super conquista la pole ad Austin e riscrive il record del tracciato con il tempo di 2'0… - SkySportMotoGP : ???????? ?????? ?????????? ???? ???????????? 2:01.892 strepitoso per Pecco I RISULTATI ? - Gazzetta_it : Quando il pilota diventa un murale: da Rossi a Senna, i casi tra MotoGP e F1 - rossi_anton78 : Pole da record per Bagnaia dopo il tira e molla con Marquez - Frank_Rolon11 : RT @gponedotcom: Bagnaia scatta in pole davanti ad Alex Rins, con Luca Marini a completare la prima fila. Alex Marquez segna il 4° tempo da… -

La Ducati di Pecco Bagnaia conquista la pole position nel Gp delle Americhe di MotoGP ad Austin. Il pilota italiano ha chiuso con il tempo di 2.01.892 precedendo Alex Rins - fortissimo già da ieri sulla pista americana - e Luca Marini. Quarto tempo per Alex Marquez e quinto per Marco Bezzecchi. Alle 22 ora italiana la gara sprint e domani alle 21 il Gp, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La griglia di partenza del Gp di Austin F. BAGNAIA 2:01.892 A. RINS +0.160 L. MARINI

MotoGP 2023. GP delle Americhe. Pecco Bagnaia: “Sicuramente una buona prima giornata” - MotoGP Moto.it

In corso la terza e ultima sessione di prove ad Austin, prima delle qualifiche in programma alle 17:50, con cui verrà deciso lo schieramento sia per la gara sprint di stasera alle… Leggi ...Il terzo round di MotoGP a Austin ha visto il duello in qualifica tra i due piloti della scuderia di Borgo Panigale: cos'è successo ...