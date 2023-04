Moto3 | risultati e classifica prove libere 3 GP Americhe 2023 | Moreira il più veloce

(Di sabato 15 aprile 2023) Ie ladelle3 del GP delledi. E’ di Diogoil miglior tempo di questa terza e ultima sessione di. Il brasiliano ha fatto registrare un 2:18.233 grazie al quale ha battuto il turco Oncu, secondo con un ritardo di +0.208, e il britannico Ogden, terzo a +0.833. Toba e Rueda in top-5 rispettivamente con un ritardo si +1.159 e 1.167. Di seguito laFP3GP1 D.2:18.233 D. ÖNCÜ +0.208 S. OGDEN +0.833 K. TOBA +1.159 J. RUEDA +1.167 A. MIGNO +1.241 F. FARIOLI +1.446 M. BERTELLE +1.493 J. MASIA +0.272 ...

Un terzo posto nella 24 ore di Dubai, un 6° ... Abbiamo iniziato dalla, poi la Moto2, ma in MotoGP cambia tutto. È veramente difficile gestire il ...

I risultati e la classifica delle Prove Libere 3 del GP delle Americhe 2023 di Moto3. E’ di Diogo Moreira il miglior tempo di questa terza e ultima sessione di prove libere. Il brasiliano ha fatto ...Diogo Moreira svetta in una interlocutoria terza sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the ...