Moto3, Jaume Masiá conquista la pole-position ad Austin. 6° Stefano Nepa (Di sabato 15 aprile 2023) Lo spagnolo Jaume Masiá ha ottenuto la pole-position nel terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto3. Sulla pista di Austin, in Texas, l'iberico ha fermato il cronometro sul tempo di 2:16.250 a precedere il giapponese Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) di 0.101 e l'iberico Ivan Ortolá di 0.306, in sella alla KTM (Angeluss MTA Team). A completare la top-10, in quarta posizione, troviamo il brasiliano Diogo Moreira (KTM MT Helmets – MSI) a 0.616, a precedere il leader del campionato, Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3), a 0.662, il migliore degli italiani, Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) a 0.766, il giapponese Ryusei Yamanaka (GasGas Valresa Aspar M3) a 1.080, Matteo Bertelle (Honda Rivacold Snipers) a 1.098, lo spagnolo Xavier Artigas ...

